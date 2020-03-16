О продовольственном дефиците на фоне распространения коронавируса сообщали жители Австралии, США, Германии, Канады, Японии и некоторых других стран. Быстрее всего заканчиваются предметы личной гигиены и чистящие средства: салфетки, антисептики, мыло и главным образом туалетная бумага. В сети появились видео из разных стран, где покупатели дерутся за ее последнюю упаковку.
«Туалетная бумага символизирует контроль. Когда люди слышат о коронавирусе, они боятся потерять контроль, а туалетная бумага выглядит как способ, по крайней мере, обеспечить гигиену и чистоту», — объяснила подобный ажиотаж преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы (Австралия), доктор Ники Эдвардс.
Ее коллега из Университета Мельбурна доктор Брайан Кук подтвердил, что для людей туалетная бумага является признаком безопасности.
«Для западного человека является так называемый "фу-эффект", когда речь идет о гигиене без использования туалетной бумаги. К тому же людям нравится чувствовать, что они "что-то делают", когда чувствуют опасность», — рассказал он.
Кроме того, по словам Кука, многие используют туалетную бумагу вместо носовых платков во время простуды.
«Туалетная бумага принадлежит к товарам, которые не портятся, и поэтому ими действительно можно запастись. Я не знаю наверняка, но подозреваю, что большинство людей покупают туалетную бумагу только тогда, когда она заканчивается, а это может стать проблемой, если вам нужно быть в изоляции на две недели», — добавил доктор Дэвид Саведжи из Университета Ньюкасла.
Фотографии с пустыми магазинными полками появляются и в украинском сегменте интернета. Покупатели скупают продукты первой необходимости: крупы, макаронные изделия, соль, спички и туалетную бумагу.