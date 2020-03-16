Психологи рассказали, почему, паникуя из-за пандемии коронавируса Covid-19, люди массово закупают не только медицинские маски или продукты, но и рулоны туалетной бумаги. Опрос на днях провел портал World Economic Forum

Киевлян попросили не устраивать ажиотаж в магазинах из-за карантина по коронавирусу © REUTERS, Mykola Tys

«Туалетная бумага символизирует контроль. Когда люди слышат о коронавирусе, они боятся потерять контроль, а туалетная бумага выглядит как способ, по крайней мере, обеспечить гигиену и чистоту», — объяснила подобный ажиотаж преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы (Австралия), доктор Ники Эдвардс.

Ее коллега из Университета Мельбурна доктор Брайан Кук подтвердил, что для людей туалетная бумага является признаком безопасности.

Украинцев призвали не опустошать магазины из-за коронавируса © Christian Witte / flickr

Кроме того, по словам Кука, многие используют туалетную бумагу вместо носовых платков во время простуды.

«Туалетная бумага принадлежит к товарам, которые не портятся, и поэтому ими действительно можно запастись. Я не знаю наверняка, но подозреваю, что большинство людей покупают туалетную бумагу только тогда, когда она заканчивается, а это может стать проблемой, если вам нужно быть в изоляции на две недели», — добавил доктор Дэвид Саведжи из Университета Ньюкасла.

Фотографии с пустыми магазинными полками появляются и в украинском сегменте интернета. Покупатели скупают продукты первой необходимости: крупы, макаронные изделия, соль, спички и туалетную бумагу.