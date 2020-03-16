Ранее адвокаты экс-главы государства подали иск в суд о защите чести и достоинства, когда Оболонский райсуд Киева рассматривал дело о госизмене Януковича.
«Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска Януковича к Луценко о защите чести достоинства и деловой репутации», — написала Сарган.
Она также разместила скан-копию решения суда, в котором, в частности, значится, что это резолютивная часть решения, принятого 13 марта.
Поводом для подачи Януковичем этого иска стало то, что Луценко на Генассамблее ООН в мае 2018 года заявил о присвоении бывшим президентом и другими лицами более 40 миллиардов долларов (почти 3 триллионов рублей).
В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины со стороны России». В то же время суд признал экс-гаранта невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность страны.