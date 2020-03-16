По его словам, это один из шагов, который поможет возродить космическую отрасль на Украине.
«Хотим создать аэрокосмический концерн по аналогии NASA. В него будут входить предприятия космической и авиационной отрасли. Это обеспечит взаимодействие между ними, будет усиливать их», — сказал Наталуха.
Среди других шагов, которые должны простимулировать рост отрасли: принятие закона о частном космосе, преобразование госпредприятий в акционерные общества и наработка новой стратегии развития.
«Мы должны думать о готовых высокотехнологичных продуктах с высокой добавленной стоимостью, которые будем экспортировать по всему миру. Именно такие может производить ракето-космическая отрасль. И в перспективе — добавить несколько процентов к ВВП», — заявил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Что касается NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства), то это агентство правительства США, основанное в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов. Его штаб-квартира расположена в Вашингтоне.