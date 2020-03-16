На Украине планируют создать аналог NASA. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил во время первого выездного заседания в Днепре, передает shotam.info 16 марта

Вопреки России и под присмотром США. Как умирает украинский космос © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк

«Хотим создать аэрокосмический концерн по аналогии NASA. В него будут входить предприятия космической и авиационной отрасли. Это обеспечит взаимодействие между ними, будет усиливать их», — сказал Наталуха.

Среди других шагов, которые должны простимулировать рост отрасли: принятие закона о частном космосе, преобразование госпредприятий в акционерные общества и наработка новой стратегии развития.

«Мы должны думать о готовых высокотехнологичных продуктах с высокой добавленной стоимостью, которые будем экспортировать по всему миру. Именно такие может производить ракето-космическая отрасль. И в перспективе — добавить несколько процентов к ВВП», — заявил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Что касается NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства), то это агентство правительства США, основанное в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов. Его штаб-квартира расположена в Вашингтоне.