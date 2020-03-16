Сейчас артистка находится в концертном туре по городам России.
«Пока меня не было в Москве, говорят, всю гречку скупили. Люди, оставьте хоть килограмм. Напишите, в каком магазине для Милявской килограмм, потому что, похоже, у меня дома только стакан гречки остался», — сказала Лолита.
При этом Милявская, стоя в купальнике напротив зеркала, сказала, что отправляется в бассейн для повышения иммунитета, и призвала поклонников не паниковать и не нагнетать обстановку из-за коронавируса, пообещав расцеловать зрителей, которые в скором времени придут на ее концерты.
Фанаты ответили своей любимице в комментариях, чтобы она не переживала — ей припасли гречку. А некоторые поклонники, у которых есть этот продукт дома, позвали певицу к себе в гости.
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Мой день артиста)☝️ Переезд сегодня поездом ✌🤓 Бешеное Удовольствие от тура по стране!!! Люди плачут и смеются на концертах ❤ Расслабляются и начинают Любить Себя не стесняясь✌👏👏 Никакого уныния, дорогие мои‼️ Все испытания пройдём Вместе и с Улыбкой!!! Мы очень Сильные!!! Живые во всех смыслах!!! Но руки не забываем мыть в любом случае ✌😘