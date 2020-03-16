Российская эстрадная певица и телеведущая родом с Украины Лолита Милявская узнала, что в Москве якобы раскупили всю гречку и попросила фанатов помочь ей найти эту крупу. Свою просьбу она озвучила в видеообращении, обнародованном в Instagram 15 марта

«Стали меньше сеять». Эксперт объяснил, почему на Украине подорожает гречка © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Пока меня не было в Москве, говорят, всю гречку скупили. Люди, оставьте хоть килограмм. Напишите, в каком магазине для Милявской килограмм, потому что, похоже, у меня дома только стакан гречки остался», — сказала Лолита.

При этом Милявская, стоя в купальнике напротив зеркала, сказала, что отправляется в бассейн для повышения иммунитета, и призвала поклонников не паниковать и не нагнетать обстановку из-за коронавируса, пообещав расцеловать зрителей, которые в скором времени придут на ее концерты.

Фанаты ответили своей любимице в комментариях, чтобы она не переживала — ей припасли гречку. А некоторые поклонники, у которых есть этот продукт дома, позвали певицу к себе в гости.