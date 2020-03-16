В польских городах воеводства на юге страны Цешине и Тыхы Силезского подтвердили коронавирусную инфекцию у двух граждан Украины. Об этом 16 марта сообщает Wprost.pl

«Пациент из инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения, — говорится в сообщении.

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