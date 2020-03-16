«Пациент из инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта.
На въезд на Украину на пункте пропуска «Корчева-Краковец» ожидает 400 фур, а из Украины в Польшу — 300 грузовых автомобилей.