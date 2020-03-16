Депутатам Верховной Рады раздадут маски для работы на внеочередном заседании, поскольку некоторые чувствуют себя неважно. Об этом 16 марта спикер парламента Дмитрий Разумков заявил во время заседания Согласительного совета, трансляцию вел телеканал «Рада»

Депутат Рады, который мог подхватить коронавирус, сдал анализы © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк Дмитрий Лубинца попросил Разумкова обязать всех депутатов, представителей Кабмина и приглашенных приходить в масках.

«Завтра будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же — аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал — дай бог каждому так работать», — сказал он.

Кроме того, Разумков отметил, что есть народные депутаты, вернувшиеся из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют.