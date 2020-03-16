Депутат от группы «За будущее» Дмитрий Лубинца попросил Разумкова обязать всех депутатов, представителей Кабмина и приглашенных приходить в масках.
«Завтра будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же — аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал — дай бог каждому так работать», — сказал он.
Кроме того, Разумков отметил, что есть народные депутаты, вернувшиеся из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют.