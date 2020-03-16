«Да плевать на них, на эти санкции! По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все», — заявил он.
По словам российского лидера, это импортозамещение диверсифицирует экономику страны и помогает решать ключевую задачу.