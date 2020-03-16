Благодаря импортозамещению Россия смогла заработать столько же, сколько потерять из-за западных санкций, которые страны ввели по просьбе Украины. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС, очередная часть которого была опубликована 16 марта

Золотарев рассказал, что стало бы «железобетонным» поводом для отмены антироссийских санкций © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По словам российского лидера, это импортозамещение диверсифицирует экономику страны и помогает решать ключевую задачу.