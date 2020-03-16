Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился решению России о закрытии границы с республикой и назвал ситуацию с коронавирусом в стране «относительно спокойной». Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Sputnik Беларусь

Ранее Россия закрыла границу с Белоруссией в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — возмутился Лукашенко.

Правительство РФ решило закрыть границу с Белоруссией © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что в Белоруссии медики контролируют ситуацию, а коронавирус остается проблемой только для жителей крупных городов.

Согласно последним данным, в Белоруссии официально зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом — только за прошедшие выходные заболевание было обнаружено у четверых граждан, прибывших из-за рубежа.