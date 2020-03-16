Журналистам в Раде из-за коронавируса разрешили работать только в пресс-центре и на балконе, в кулуары вход запрещен. Об этом 16 марта сообщает «112 Украина»

Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк проводят проверку журналистов.

«Нужно иметь дополнительную аккредитацию, чтобы попасть сюда. Всего два человека от СМИ могут работать здесь. Количество журналистов, которые будут работать на период карантина в ВР, уменьшили и сказали, что без масок войти в помещение парламента невозможно», — отметил корреспондент.

Также отмечается, что тем, кто не имел при себе средств индивидуальной защиты, предоставили маски, проверили температуру. На балкон и в кулуары проход запрещен. Для безопасности в парламенте повесили сенсорный дезинфектор.