Отмечается, что при входе в помещение Рады проводят проверку журналистов.
«Нужно иметь дополнительную аккредитацию, чтобы попасть сюда. Всего два человека от СМИ могут работать здесь. Количество журналистов, которые будут работать на период карантина в ВР, уменьшили и сказали, что без масок войти в помещение парламента невозможно», — отметил корреспондент.
Также отмечается, что тем, кто не имел при себе средств индивидуальной защиты, предоставили маски, проверили температуру. На балкон и в кулуары проход запрещен. Для безопасности в парламенте повесили сенсорный дезинфектор.