Трудно оценить перспективы участия Союза добровольцев Донбасса в большой российской политике, поскольку в этой организации представлен очень специфический контингент. Об этом рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии изданию Украина.ру

Союз добровольцев Донбасса может создать свою партию © «Политнавигатор» Владислав Сурков, экс-премьер ДНР Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук и известный предприниматель Константин Малофеев.

В ходе конференции обсуждалась идеологическая платформа организации, а также вероятное участие СДД в политической партии — либо новой, либо в одной из уже существующих.

«Я не могу оценить перспективы этого слияния, потому что уж очень неоднозначная основа для этого предстоящего политического союза. Представлен очень специфический контингент. Я не вижу серьезных перспектив для подобного рода альянсов», — сказал эксперт.

Что касается Суркова, добавил политолог, то он больше склонен к работе серого кардинала, и его участие в публичной политике требует очень тщательной и долгой подготовки. Так что ожидать появления Суркова в качестве публичного политика в ближайшее время не стоит, заключил Мухин.