В прошедшие выходные состоялась экстренная конференция СДД, в которой приняли участие экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, экс-премьер ДНР Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук и известный предприниматель Константин Малофеев.
В ходе конференции обсуждалась идеологическая платформа организации, а также вероятное участие СДД в политической партии — либо новой, либо в одной из уже существующих.
«Я не могу оценить перспективы этого слияния, потому что уж очень неоднозначная основа для этого предстоящего политического союза. Представлен очень специфический контингент. Я не вижу серьезных перспектив для подобного рода альянсов», — сказал эксперт.
Что касается Суркова, добавил политолог, то он больше склонен к работе серого кардинала, и его участие в публичной политике требует очень тщательной и долгой подготовки. Так что ожидать появления Суркова в качестве публичного политика в ближайшее время не стоит, заключил Мухин.