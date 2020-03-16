«Не в тот день Хэллоуин отмечали»: украинцы продемонстрировали «защиту от коронавируса 99 левела» - фото

В условиях распространения коронавируса украинцы проявляют изобретательность и зачастую используют специфичные способы защиты от вируса. Фотографии подобных незаурядных «нарядов» публикуются в социальных сетях, передает Politeka 16 марта

Минздрав Украины не исключает дефицита медицинских масок © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Нормальный ход в метро», — так подписали очевидцы фото из Харькова, на котором молодой человек в противогазе пытается читать что-то в телефоне сквозь толстые стекла маски.

А в городе Лозовой под Харьковом в очереди в магазине стояла целая «делегация» мужчин в противогазах.

«Тем временем в Лозовой. Защита от коронавируса 99 левела», — подписали снимок.

В комментариях пользователи сети не могли удержаться, чтобы не сыронизировать по поводу увиденного. При этом многие отметили, что кассирша, в свою очередь, работает без медицинской маски, которая просто висит на шее «за ненадобностью».

«И кассир без маски», «По-моему это не коронавирус, а шизофрения», «Гречка в сумке под курткой», «Не обращайте внимание, идет процесс естественного отбора», «Он за сигами зашел просто», «Это постановка, у них нет туалетной бумаги», «Взрослые мужики, а х…й страдают!», «Походу, не в тот день Хэллоуин отмечали», «Боже, идиоты. Такие паникеры первые и дохнут!», «Прикольно. Хоть посмеялась», — написали комментаторы.

В последнее время такое можно увидеть во многих супермаркетах Украины, в том числе в Днепре, где на проспекте Слобожанской в АТБ был замечен необычно «защищенный» покупатель. Мужчина для похода за продуктами надел противогаз, чем и прославился в социальной сети.

При этом, пытаются ли эти люди действительно защититься от вируса или это просто шутки — неизвестно.