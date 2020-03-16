«В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан», — говорится в сообщении.
В посольстве просят всех желающих вернуться в Россию отправлять заявки на электронный адрес Консульского отдела посольства.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта у женщины, которая на днях вернулась из Франции. Всего, по данным Минздрава республики, в стране зарегистрировано 6 случаев заболевания.
С 16 марта Узбекистан полностью закрывает авиа- и наземное сообщение с другими странами.