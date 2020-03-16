Посольство России в Узбекистане готовит спецборты, для того, чтобы вывезти из страны соотечественников, желающих вернуться домой в связи с закрытием границ. Соответствующее сообщение 16 марта появилось на сайте диппредставительства

«В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан», — говорится в сообщении.

В Узбекистане стремительно растет число заболевших коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта у женщины, которая на днях вернулась из Франции. Всего, по данным Минздрава республики, в стране зарегистрировано 6 случаев заболевания.

С 16 марта Узбекистан полностью закрывает авиа- и наземное сообщение с другими странами.