В январе российская певица, поразившая на слепом прослушивании всех четырех судей «Голоса», после первого же выпуска 10 сезона попала в базу «Миротворца» из-за посещения Крыма в 2016 году.
Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому не изменило ситуации, в связи с чем Старшова приняла решение покинуть шоу, не дождавшись вокальных боев. Осадчая пожелала вокалистке успехов в карьере.
Ранее в одном из интервью Старшова назвала обвинения в свой адрес — «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками» циничным политиканством, не имеющим никакого отношения к истине.
В «Ленинграде» она пела с 2016 по 2017 год: именно в ходе одного из турне группы Старшова и посетила Крым.