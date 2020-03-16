Экс-солистка российской группы «Ленинград» Василиса Старшова по собственному желанию покинула украинский «Голос» из-за попадания в базу сайта «Миротворец». Об этом телеведущая Катя Осадчая сообщила в эфире телеканала «1+1» 15 марта

Участница текущего сезона украинского «Голоса» обратилась к Зеленскому из-за «Миротворца» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому не изменило ситуации, в связи с чем Старшова приняла решение покинуть шоу, не дождавшись вокальных боев. Осадчая пожелала вокалистке успехов в карьере.

Ранее в одном из интервью Старшова назвала обвинения в свой адрес — «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками» циничным политиканством, не имеющим никакого отношения к истине.

В «Ленинграде» она пела с 2016 по 2017 год: именно в ходе одного из турне группы Старшова и посетила Крым.