Второй танкер с нефтью, закупленной Белоруссией у Sоcar, прибыл в порт Одессы. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает РИА Новости

Подарок для Лукашенко. Нефтяной коллапс резко улучшает позиции Белоруссии, но ненадолго © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Прибытие нефти, купленной у азербайджанской компании, на НПЗ в Мозыре ожидается сегодня — завтра. Второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана, вчера пришвартовался в одесском порту "Южный" и стал на слив», — рассказал Тищенко.

В течение марта Socar также доставит в порт Одессы еще один танкер с 80 тысячами тонн нефти Azeri light из грузинской Супсы.