Ранее концерн «Белнефтехим» сообщил, что заключил соглашение с Азербайджаном о поставках двух партий нефти танкерами с общим объемом 160 тысяч тонн. Сырье планируется доставить в украинский порт Одесса и перевалить на Мозырский НПЗ по трубопроводу «Одесса — Броды». Первые 90 тысяч тонн сырья были направлены в одесский порт 6 марта.
«Прибытие нефти, купленной у азербайджанской компании, на НПЗ в Мозыре ожидается сегодня — завтра. Второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана, вчера пришвартовался в одесском порту "Южный" и стал на слив», — рассказал Тищенко.
В течение марта Socar также доставит в порт Одессы еще один танкер с 80 тысячами тонн нефти Azeri light из грузинской Супсы.