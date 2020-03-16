Ранее из-за пандемии было принято решение приостановить сезон в Английской футбольной премьер-лиге. В АПЛ после 29 туров лидирует «Ливерпуль», которому для чемпионства необходимо одержать две победы.
«Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан (невеста Зинченко. — Ред.) напичкала мне все карманы этими антисептиками. На базу поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые», — сказал спортсмен.
По его словам, начиная с 13 марта все тренировки были отменены, а расписания на следующую неделю игрокам еще не предоставили.
Зинченко также счел правильным решение клубов не отпускать своих игроков в национальные команды, поскольку сейчас нет смысла проводить товарищеские матчи сборных, и нужно просто пережить этот момент.