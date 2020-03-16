Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принимает целый ряд профилактических мер, чтобы не заразиться коронавирусом. Он заявил об этом в недавнем эфире программы «Великий футбол»

«Летом коронавирус пойдет на спад»: эпидемиолог из США Кеннет Алибек © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан (невеста Зинченко. — Ред.) напичкала мне все карманы этими антисептиками. На базу поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые», — сказал спортсмен.

По его словам, начиная с 13 марта все тренировки были отменены, а расписания на следующую неделю игрокам еще не предоставили.

Зинченко также счел правильным решение клубов не отпускать своих игроков в национальные команды, поскольку сейчас нет смысла проводить товарищеские матчи сборных, и нужно просто пережить этот момент.