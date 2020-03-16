«По предварительным данным следствия, участники группы, в состав которой входило пять жителей Донецкой области, занимались нелегальной реализацией средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах», — говорится в материале.
Спецслужбы задокументировали факты противоправного сбыта двух гранатометов РПГ, двух автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и нескольких сотен боевых патронов.
Во время спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия.
Готовится подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.