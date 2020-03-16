Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки торговцев военными средствами поражения в районе проведения военной операции украинскими силовиками в Донбассе. Об этом 16 марта сообщает СБУ

Украинская полиция: В стране резко возросла незаконная торговля оружием © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Спецслужбы задокументировали факты противоправного сбыта двух гранатометов РПГ, двух автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и нескольких сотен боевых патронов.

Во время спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия.

Готовится подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.