За несколько лет коронавирус перейдет в обычный сезонный возбудитель, который будет регистрироваться на всех территориях. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает 15 марта УНН

«И коронавирус вам по колено»: в украинском Минздраве рассказали о борьбе с болезнью при помощи алкоголя © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк отметил Рубан.

По его словам, все ограничительные меры касаются одной цели — уменьшить резкий рост заболеваемости.

«Это возбудитель, который относится ко второй группе патогенности, и переболеют почти все, другого выхода нет у возбудителя. Потому что если появился новый агрессивный штамп, он обязательно имеет пандемические свойства — болеют все. Он перейдет дальше в обычный сезонный возбудитель, который будет регистрироваться на всех территориях», — заверил врач-эпидемиолог.