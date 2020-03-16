«60%, это уже доказательная база, — бессимптомные носители. 40% — это больные. Из 40% больных у 80% есть клинические признаки, которые могут лечиться как при обычных острых респираторных вирусных инфекциях в домашних условиях и проходят через 7-10 суток обычным без осложнения путем. Что касается этих 20%, которые мы сейчас видим по всему миру, — они нуждаются в стационарной помощи. Из них почти 10-15% нуждаются в вентиляции легких и кислородной терапии. На эти 20% рассчитана вся медицинская отрасль, которая должна быть готова принять эти 20%», — отметил Рубан.
По его словам, все ограничительные меры касаются одной цели — уменьшить резкий рост заболеваемости.
«Это возбудитель, который относится ко второй группе патогенности, и переболеют почти все, другого выхода нет у возбудителя. Потому что если появился новый агрессивный штамп, он обязательно имеет пандемические свойства — болеют все. Он перейдет дальше в обычный сезонный возбудитель, который будет регистрироваться на всех территориях», — заверил врач-эпидемиолог.