Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский присоединился к антиправославной кампании бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий. Его слова приводит СПЖ 15 марта

Ранее Комаровский раскритиковал участников крестного хода в Виннице в День Торжества Православия за то, что они устроили массовое собрание и создали предпосылки для возможного распространения инфекции.

«Вы с сарказмом смеетесь над нашими молитвами, нашим крестным ходом, высмеиваете тысячи православных людей, которые идут против коронавируса. Но сначала вам стоило бы посмотреть, что в истории Православия такие крестные ходы проводятся ежегодно в каждом городе», — сказал митрополит Варсонофий.

Православие в современной Украине. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Архиерей добавил, что Комаровский таким образом присоединился к кампании против канонической Украинской православной церкви, которую развернул сторонник раскольнической ПЦУ Петр Порошенко.

Митрополит Варсонофий отметил, что 8 марта, в День Торжества Православия, когда проводился крестный ход, на Украине еще не действовал запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 12 марта.