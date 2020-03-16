«Дешевый балаганный фарс»: Стрелков раскритиковал участников конференции Союза добровольцев Донбасса

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) назвал конференцию Союза добровольцев Донбасса (СДД) в Подмосковье «дешевым балаганным фарсом», который вряд ли достигнет позитивных результатов. Он заявил об этом на днях на своей странице в «ВКонтакте»

Пехота, интеллектуальная артиллерия и «русский Трамп» — Пегов о новом проекте Суркова и Бородая © Алексей Ларкин Владислав Сурков, первый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук, а также глава общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев. На мероприятии обсуждался вопрос возможного участия союза в новой или уже существующей политсиле.

Стрелков прокомментировал личность каждого из членов президиума конференции, назвав Бородая «националистом», Малофеева — «православным монархистом-олигархом», Суркова — «архи-жуликом», а Пинчука — «просто жуликом».

«Движение, где в качестве лидеров одни жулики, клоуны и предатели, может претендовать на что угодно, только не на успешное достижение провозглашенных целей (какие-бы они ни были). Впрочем, его вполне можно использовать для провокаций, на которых так поднаторел вышеупомянутый Асланбек (Сурков. — Ред.)», — заявил Гиркин.

По его мнению, члены СДД будут «лепить право-консервативную партию».

Ранее военкор Семен Пегов также предположил, что экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса была организована с целью формирования политсилы, которую возглавит Малофеев.