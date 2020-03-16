На текущей неделе в Польше ожидают более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, передает РИА Новости в понедельник, 16 марта

Согласно последним данным, в Польше официально зарегистрировано более 125 случаев заражения коронавирусом, трое людей скончались.

«Мы должны подготовиться к тому, что у нас на этой неделе будет четырехзначное число заразившихся. Рост будет динамичным», — заявил глава Минздрава.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что власти Польши закрыли границы для иностранных граждан, а также ввели запрет на общественные мероприятия, численностью более 50 человек.