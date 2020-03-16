Согласно последним данным, в Польше официально зарегистрировано более 125 случаев заражения коронавирусом, трое людей скончались.
«Мы должны подготовиться к тому, что у нас на этой неделе будет четырехзначное число заразившихся. Рост будет динамичным», — заявил глава Минздрава.
При этом, по словам Шумовского, в Польше распространение коронавируса не пойдет по «итальянскому сценарию» благодаря дисциплине граждан и вовремя принятым мерам.
Ранее стало известно, что власти Польши закрыли границы для иностранных граждан, а также ввели запрет на общественные мероприятия, численностью более 50 человек.