У бывшего помощника российского президента Владислава Суркова будет своего рода политический карантин, как минимум 2021 год точно пройдет без него. Об этом сообщил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, передает 16 марта fontanka.ru

Сурков отправлен в отставку. Путин подписал указ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«У того же Суркова уже была отставка. И первый карантин выдерживался около года. Будет тот же карантин. Думаю, что как минимум 2021 год точно пройдёт без него. Видимо, Сурков будет заниматься общественной деятельностью. <…> 2021 год — парламентские выборы. А если прицел — 2021 год, то можно вернуться к этому вопросу в октябре следующего года. Тогда и будут думать о местах и постах», — поделился Матвейчев.

Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он участвовал на экспертном уровне в работе «нормандского формата».

В конце января Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с государственной службы из-за «смены курса на украинском направлении». Спустя несколько недель, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.