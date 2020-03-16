По его словам, есть сложившийся обычай: чиновники, с которыми возникали разногласия, которые уходили из системы, возвращались обратно через какое-то время. В зависимости от уровня разногласий и степени провинности этот срок был разный.
«У того же Суркова уже была отставка. И первый карантин выдерживался около года. Будет тот же карантин. Думаю, что как минимум 2021 год точно пройдёт без него. Видимо, Сурков будет заниматься общественной деятельностью. <…> 2021 год — парламентские выборы. А если прицел — 2021 год, то можно вернуться к этому вопросу в октябре следующего года. Тогда и будут думать о местах и постах», — поделился Матвейчев.
Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он участвовал на экспертном уровне в работе «нормандского формата».
В конце января Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с государственной службы из-за «смены курса на украинском направлении». Спустя несколько недель, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.