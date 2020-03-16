Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением COVID-19. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 16 марта, передает РИА Новости

Грузия закрывает границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк сказал он.

В то же время в МИД Белоруссии заявили, что находятся в контакте с российским коллегами по поводу этого решения Москвы.

«В настоящее время полной официальной информацией [о закрытии РФ границы с республикой] МИД Беларуси не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российскими коллегами», — отметил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией, до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Францией, Испанией, Германией. Запреты вводят и другие государства.