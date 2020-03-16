Грузия закрывает границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса
Грузия закрывает границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
«Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы… Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — сказал он.

В то же время в МИД Белоруссии заявили, что находятся в контакте с российским коллегами по поводу этого решения Москвы.

«В настоящее время полной официальной информацией [о закрытии РФ границы с республикой] МИД Беларуси не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российскими коллегами», — отметил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией, до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Францией, Испанией, Германией. Запреты вводят и другие государства.