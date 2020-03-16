«Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы… Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — сказал он.
В то же время в МИД Белоруссии заявили, что находятся в контакте с российским коллегами по поводу этого решения Москвы.
«В настоящее время полной официальной информацией [о закрытии РФ границы с республикой] МИД Беларуси не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российскими коллегами», — отметил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией, до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Францией, Испанией, Германией. Запреты вводят и другие государства.