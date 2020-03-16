Пехота, интеллектуальная артиллерия и «русский Трамп» — Пегов о новом проекте Суркова и Бородая

Экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса (СДД) в Подмосковье может быть началом новой политической силы во главе с крупным бизнесменом Константином Малофеевым. Об этом военкор Семен Пегов сообщил на днях в своем Telegram-канале WarGonzo

Союз добровольцев Донбасса может создать свою партию © «Политнавигатор» Владислав Сурков, первый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук, а также глава общества «Двуглавый орел» Малофеев.

«К чему бы все это? Уж не создается ли на наших глазах новая политическая сила, которую может возглавить пресловутый "русский Трамп" при поддержке интеллектуальной артиллерии в лице ВЮ (Владислава Юрьевича Суркова. — Ред.) и пехоты во главе с Бородаем и его добровольцами-ветеранами», — прокомментировал Пегов.

В ходе мероприятия действительно обсуждался вопрос участия СДД в новой или уже существующей политсиле. При этом источник газеты «Коммерсантъ» в Администрации президента напомнил, что Бородай «исторически работает на проектах бизнесмена Константина Малофеева», который также высказывал идеи о создании своей партии либо участии в уже действующей структуре.

При этом информацию о возможном участии Суркова в деятельности какой-либо партии источник считает «троллингом» тех, «кто боится его активного возвращения в политику, и тех, кто теперь отвечает за отношения с непризнанными республиками».