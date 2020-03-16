В Узбекистане число зараженных коронавирусом увеличилось до 6 человек – заболевание обнаружили у родственников первой заболевшей, которая на днях вернулась из Парижа. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Sputnik Узбекистан со ссылкой на Минздрав республики

«Сегодня стало известно о четырех случаях заражения. На данный момент цифра увеличилась до 6. У супруга и внука женщины, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус COVID-19», — сообщили в Минздраве.

Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что 16 марта Узбекистан полностью закрывает авиа- и наземное сообщение с другими странами из-за коронавируса.