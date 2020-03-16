«Сегодня стало известно о четырех случаях заражения. На данный момент цифра увеличилась до 6. У супруга и внука женщины, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус COVID-19», — сообщили в Минздраве.
Первый случай заболевания коронавирусом в Узбекистане выявили 15 марта у женщины, которая недавно вернулась из Франции. Еще один заболевший на днях приехал из Стамбула. Остальные зараженные — это дочь, сын, супруг и внук первой пациентки.
Ранее стало известно, что 16 марта Узбекистан полностью закрывает авиа- и наземное сообщение с другими странами из-за коронавируса.