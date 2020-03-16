Американец Крис Кассиди и его российские коллеги Иван Вагнер и Анатолий Иванишин помещены на карантин в учебном центре близ Москвы.
Отмечается, что это обычная практика перед полетом космонавтов, однако на этот раз их изолировали раньше — старт миссии запланирован только на 9 апреля. Помимо этого космонавты откажутся от всех торжеств накануне старта, в том числе и визитов к Кремлевской стене и дому Сергея Королева.
На данный момент можно считать, что Международная космическая станция защищена от коронавируса, так как последние люди прибыли туда еще в сентябре.