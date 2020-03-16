Готовящиеся к международной космической миссии космонавты принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать занесения коронавируса COVID-19 в космос. Об этом на днях сообщило издание New York Post

Вопреки России и под присмотром США. Как умирает украинский космос © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк Крис Кассиди и его российские коллеги Иван Вагнер и Анатолий Иванишин помещены на карантин в учебном центре близ Москвы.

Отмечается, что это обычная практика перед полетом космонавтов, однако на этот раз их изолировали раньше — старт миссии запланирован только на 9 апреля. Помимо этого космонавты откажутся от всех торжеств накануне старта, в том числе и визитов к Кремлевской стене и дому Сергея Королева.

На данный момент можно считать, что Международная космическая станция защищена от коронавируса, так как последние люди прибыли туда еще в сентябре.