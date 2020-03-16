По данным Минздрава республики, в стране пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
«Сейчас вводим госрегулирование цен на муку. Будут ограничения по ценам и на другие продукты. Для каждого региона будет своя стоимость. Примем жесткие меры в отношении тех, кто завышает цены. Я сам встречался с горожанами на рынке. Говорят, нужно было раньше вводить такие меры, но мы не ожидали ажиотажа с ценами. Не думали, что некоторые граждане ради прибыли поставят свои интересы выше государственных», — заявил Абылгазиев.
Он также отметил, что нехватки продовольствия в стране пока не наблюдается.
Ранее сообщалось, что правительство Киргизии планирует наказывать предпринимателей за необоснованно высокие цены на фоне ажиотажа из-за коронавируса.