«Коронавирус - это призыв к покаянию»: Филарет заявил, что причастие не может распространять инфекцию
«Коронавирус - это призыв к покаянию»: Филарет заявил, что причастие не может распространять инфекцию
© Facebook, Патріарх Філарет | Перейти в фотобанк
Президент США собирался выкупить исключительные права на еще не созданную вакцину, чтобы ее разрабатывали и производили только для США. 

«Мы хотим делать ее для всего мира, а не для отдельных государств», — заявил один из главных спонсоров разрабатывающей вакцину фирмы Дитмар Хопп.

Издание пишет, что данная ситуация привела к «непрямому, однако ощутимому спору» между Соединенными Штатами и Германией, которая хочет, чтобы компания CureVac продолжила разрабатывать вакцину в Германии, где уже закрыли границу с Австрией, Францией и Швейцарией, чтобы не допустить распространения коронавируса.

 