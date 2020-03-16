Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оказался в эпицентре международного скандала, он попытался переманить в США группу немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса. Об этом 15 марта сообщает welt.de

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«Мы хотим делать ее для всего мира, а не для отдельных государств», — заявил один из главных спонсоров разрабатывающей вакцину фирмы Дитмар Хопп.

Издание пишет, что данная ситуация привела к «непрямому, однако ощутимому спору» между Соединенными Штатами и Германией, которая хочет, чтобы компания CureVac продолжила разрабатывать вакцину в Германии, где уже закрыли границу с Австрией, Францией и Швейцарией, чтобы не допустить распространения коронавируса.