Президент США собирался выкупить исключительные права на еще не созданную вакцину, чтобы ее разрабатывали и производили только для США.
«Мы хотим делать ее для всего мира, а не для отдельных государств», — заявил один из главных спонсоров разрабатывающей вакцину фирмы Дитмар Хопп.
Издание пишет, что данная ситуация привела к «непрямому, однако ощутимому спору» между Соединенными Штатами и Германией, которая хочет, чтобы компания CureVac продолжила разрабатывать вакцину в Германии, где уже закрыли границу с Австрией, Францией и Швейцарией, чтобы не допустить распространения коронавируса.