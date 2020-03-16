Французская транснациональная компания LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton будет производить антисептический гель для больниц в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила французская газета CNews 15 марта

Всемирная организация здравоохранения объяснила, как сделать антисептик в домашних условиях © Nadyana Magazine / flickr.com

«Столкнувшись с риском нехватки [антисептика] во Франции, [гендиректор группы] Бернар Арно попросил парфюмерно-косметическую отрасль LVMH мобилизовать свои производственные мощности для производства и предложить государственным органам значительные количества водно-спиртового геля», — сообщили в компании.

Отмечается, что выпуск этой продукции будет осуществляться на трех производственных площадках, обычно предназначенных для парфюмерии и косметики (Dior, Guerlain и Givenchy).

Старт производства геля запланирован на 16 марта. После эти гели будут бесплатно доставлены французским органам здравоохранения. Продолжаться выпуск антисептика будет «столько, сколько потребуется».

Первую поставку в 12 тонн планируется распределить на 39 больниц парижской сети Publique Assistance — Hôpitaux de Paris (AP-HP) — самой большой больничной системы в Европе.

Стоит отметить, что из-за коронавируса самые богатые люди мира потеряли 444 миллиарда долларов (32,5 триллиона рублей). Самые большие потери, соответственно, понесли бизнесмены из первой пятерки богатейших людей мира, в число которых входит и президент LVMH.