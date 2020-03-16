Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил отсрочить коммунальные платежи из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило издание Sputnik Литва

Шимашюс сообщил, что возможность отсрочить платежи будет у людей, которые из-за карантина потеряли работу или источник дохода. Кроме того, глава города отметил, что те родители, дети которых ходят в муниципальные детсады, могут не вносить плату за вирусный период.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Муниципалитет также призвал правительство перенести оплату налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Все эти меры, по словам Шимашюса, пока находятся на стадии планирования, их утверждение может занять время. Пока же глава города посоветовал совершать платежи онлайн, а не ходить в банк, а также позаботиться о том, чтобы пожилые люди могли воспользоваться онлайн-услугами.

По данным Минздрава Литвы, в стране обнаружили 12 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта по всей стране объявлен карантин.