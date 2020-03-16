Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков был одним из четырех членов президиума конференции Союза добровольцев Донбасса (СДД), которая состоялась 14 марта в санатории управления делами главы российского государства «Десна» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба союза 15 марта

В Подмосковье проходит конференция Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук и предприниматель Константин Малофеев.

Всего на мероприятии, по словам организаторов, присутствовало более 150 человек. Стоит отметить, что перед входом на мероприятие у них всех, в том числе у Суркова, измерили температуру в связи с угрозой распространения коронавируса.

В ходе конференции участники обсуждали идеологическую платформу своей организации, а также вероятное участие Союза добровольцев в деятельности политической партии — одной из уже существующих либо новой.

Источник газеты «Коммерсантъ», близкий к Администрации президента, напомнил, что Бородай «исторически работает на проектах бизнесмена Константина Малофеева», который также высказывал идеи о создании своей партии либо участии в уже действующей структуре. Так, в начале 2019 года он вел переговоры со «Справедливой Россией». Предполагалось, что партия введет его в состав руководящих органов, обеспечив себе частичный ребрендинг и симпатии части националистического электората.

Тем не менее сотрудничество Малофеева и СР не сложилось. В то же время «Справедливая Россия» периодически затрагивает тему поддержки Россией республик Донбасса. Так, в октябре прошлого года лидер СР Сергей Миронов встречался с представителями фракции парламента ДНР «Свободный Донбасс».

Собеседник газеты считает, что информация о возможном участии Суркова в деятельности какой-либо партии пока выглядит как «троллинг» тех, «кто боится его активного возвращения в политику, и тех, кто теперь отвечает за отношения с непризнанными республиками».