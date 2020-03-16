С 16 марта Узбекистан полностью закрывает авиа- и наземное сообщение с другими странами.
Так, на месяц будут приостановлены рейсы из аэропорта «Домодедово» в Наманган и Навои, из «Жуковского» в Самарканд и Ташкент, а также из Санкт-Петербурга в Наманган.
Кроме того, с 16 марта «Уральские авиалинии» отменят рейсы из «Домодедово» в Нукус, Ургенч и Фергану, в Карши из «Жуковского», а также из Екатеринбурга в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга в Ургенч, из Краснодара в Ташкент.
По данным Минздрава республики, в Узбекистане выявили 4 случая заболевания коронавирусом. Инфицированные вернулись в страну из Франции и Турции.