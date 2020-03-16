«Уральские авиалинии» на месяц приостанавливают 14 рейсов в Узбекистан в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на днях сообщила пресс-служба авиакомпании

В Узбекистане выросло число зараженных коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Так, на месяц будут приостановлены рейсы из аэропорта «Домодедово» в Наманган и Навои, из «Жуковского» в Самарканд и Ташкент, а также из Санкт-Петербурга в Наманган.

Кроме того, с 16 марта «Уральские авиалинии» отменят рейсы из «Домодедово» в Нукус, Ургенч и Фергану, в Карши из «Жуковского», а также из Екатеринбурга в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга в Ургенч, из Краснодара в Ташкент.

По данным Минздрава республики, в Узбекистане выявили 4 случая заболевания коронавирусом. Инфицированные вернулись в страну из Франции и Турции.