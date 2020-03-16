«Мой любимый театр имени Леси Украинки закрыт. В смысле, совсем. В смысле, не только основная сцена, а и новая тоже. И сцена под крышей. Днём ещё всё нормально было, я проверяла. А сейчас приходим в театр и целуем замок. Администратор говорит, что пару часов назад представители СБУ пришли и, цитирую, "всё опечатали". В этой связи сильно интересуюсь: неужели тема коронавируса теперь в компетенции структуры данной?» — возмутилась журналистка.
В посте напомнили, что в Киеве запретили собираться группами составом больше 200 человек. Однако на новой сцене театра 136 мест. А на сцене под крышей — всего 65.