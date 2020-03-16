Служба безопасности Украины закрыла театр имени Леси Украинки. Об этом сообщает 15 марта Telegram-канал издания Украина.ру со ссылкой на журналистку Татьяну Чугаенко

Бережная рассказала, как радикалы угрожали поджечь детский театр © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк возмутилась журналистка.

В посте напомнили, что в Киеве запретили собираться группами составом больше 200 человек. Однако на новой сцене театра 136 мест. А на сцене под крышей — всего 65.