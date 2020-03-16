Для предупреждения распространения коронавируса мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета 15 марта

Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

Так, с 16 марта в городе временно приостанавливается работа кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; зоопарков, водных парков, парков аттракционов; всех магазинов, кроме продуктовых и аптек; торгово-развлекательных центров; строительных рынков и других (кроме продуктовых); ресторанов, заведений общественного питания, в частности, в отелях, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов.

Ранее Кабмин Украины ввел карантин на всей территории страны с 12 марта по 3 апреля. Позднее он заявил о закрытии 16-17 марта границ для авиа-, автомобильного и железнодорожного сообщения.