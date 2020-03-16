Глава Киевского патриархата Филарет на днях обратился к верующим в связи с распространением коронавируса. Об этом 16 марта сообщает «Страна»

Три человека госпитализированы в Черновцах с подозрением на коронавирус © REUTERS, Antara Foto/Oky Lukmansyah | REUTERS, Antara Foto/Oky Lukmansyah | Перейти в фотобанк

По его словам, совершение церковных таинств, в частности причастия, крещения и других не является средством распространения инфекции.

«Не может тело и кровь Господни, которые подаются в таинстве причастия под видом хлеба и вина, быть причиной распространения болезни. Жизнь не может порождать болезнь! Так мы верим! Поэтому Церковь призывает епископат, духовенство продолжать свершения церковных таинств и богослужений, а верующих — принимать в них участие», — говорится в обращении патриарха.

В то же время Филарет добавил, что церковь будет выполнять санитарно-гигиенические мероприятия профилактического характера, не противоречащие православному вероучению, во всех храмах.

Он не уточнил, что нужно отказаться от целования икон и причастия из одной чаши.