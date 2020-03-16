«Каждая эпидемия, в том числе и эпидемия коронавируса, является призывом Божиим к покаянию, особенно это касается христиан, которые в последнее время резко отступили от христианских ценностей. Коронавирус — это призыв Божий к покаянию, к исправлению образа жизни», — сказал Филарет.
По его словам, совершение церковных таинств, в частности причастия, крещения и других не является средством распространения инфекции.
«Не может тело и кровь Господни, которые подаются в таинстве причастия под видом хлеба и вина, быть причиной распространения болезни. Жизнь не может порождать болезнь! Так мы верим! Поэтому Церковь призывает епископат, духовенство продолжать свершения церковных таинств и богослужений, а верующих — принимать в них участие», — говорится в обращении патриарха.
В то же время Филарет добавил, что церковь будет выполнять санитарно-гигиенические мероприятия профилактического характера, не противоречащие православному вероучению, во всех храмах.
Он не уточнил, что нужно отказаться от целования икон и причастия из одной чаши.