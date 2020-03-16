Никто из эвакуированных из Италии украинцев не заразился коронавирусом – все тесты показали отрицательный результат. Об этом в понедельник, 16 марта, на официальной странице в Facebook сообщило Министерство здравоохранения Украины

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Итальянские медики совершили медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Был осуществлен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводились медико-санитарный надзор. После прибытия самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, эвакуированные граждане обязались пройти 14-дневный карантин, чтобы максимально исключить вероятность заболевания.

Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за рубежом украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну.