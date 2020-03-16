В современном мире сохраняется угроза применения биологического оружия. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Украине.ру один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия Кеннет Алибек

«Вероятность применения оружия со стороны какого-то государства практически равна нулю, так как любой агрессор в ответ может получить удар более мощный ядерным оружием. Однако возможность применения биологического оружия как оружия террористических атак при наличии специалистов, которые могут такое оружие создавать, исключать нельзя»,- убежден доктор Алибек. «Наверняка уже есть вакцина от коронавируса»: эпидемиолог из США Кеннет Алибек © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

11 марта ВОЗ объявил коронавирус covid-19 пандемией. На 14 марта 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 145 тыс. человек, более 5,4 тыс. скончались.

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