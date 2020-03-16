Прогнозы глобальных катастрофических событиях из-за коронавируса не имеют под собой основы. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Украине.ру один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия Кеннет Алибек

«Скорее всего, снижение частоты случаев начнется в апреле, в течение мая-июня мы будем наблюдать значительный спад. Летом мы, скорее всего, увидим так называемый хвост эпидемиологической кривой, и не исключено, что новые случаи могут появиться поздней осенью этого года. Но к тому времени готовность будет значительно выше, и это отразится на повышении выживаемости. Мне кажется, что высказывания о каких-то глобальных катастрофических событиях не имеют под собой должной основы»,- считает доктор Алибек. Коронавирус - не суперкатастрофическое событие, считает ученый из США Кеннет Алибек © AP, Kim Sun-woong/Newsis via AP | AP, Kim Sun-woong/Newsis via AP | Перейти в фотобанк

Кеннет Алибек известен как один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия. Работал в Главном управлении «Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта организация занималась вопросами создания бактериологического оружия и способами защиты от него. В 1992 году он эмигрировал в США, стал профессором и руководителем Национального центра биологической безопасности США при университете Джорджа Мейсона. Написал несколько книг на эту тему. В 1994-м Конгресс США наградил его медалью Беркли «за выдающийся вклад в дело борьбы за мир».

11 марта ВОЗ объявил коронавирус covid-19 пандемией. На 14 марта 2020 года число заразившихся в мире новым типом коронавируса превысило 145 тыс. человек, более 5,4 тыс. скончались.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь