Украина закрыла все контрольно-пропускные пункты на подконтрольных территориях Донбасса – теперь въехать через КПВВ смогут лишь те, у кого есть регистрация на территории страны. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил штаб Операции объединенных сил

Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк «С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что украинские власти приняли решение на 14 дней закрыть контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».