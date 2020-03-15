Такие меры, по данным штаба ООС, связаны с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 16 марта по 3 апреля.
«С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что украинские власти приняли решение на 14 дней закрыть контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».