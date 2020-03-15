«Одна из заболевших коронавирусом — гражданка Б. всячески препятствует работе санитарных служб и умышленно отказывается предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после ее заболевания», - сообщили в пресс-службе.
Действия женщины подпадают под ст. 304 Уголовного кодекса «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работа, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет. В случае, если это повлечет смерть одного человека, казахстанке грозит до пяти лет лишения свободы, если погибнут двое и более лиц — до десяти лет.
По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом.