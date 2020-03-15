Заболевшей коронавирусом жительнице Казахстана грозит до 10 лет тюрьмы за сокрытие информации о том, с кем она контактировала после заражения. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Алма-Аты

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