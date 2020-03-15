По словам свидетелей, автомобиль Яценюка Toyota Sequoia подъехал к черному входу клиники. Экс-премьер находился на переднем сидении машины и долго собирался с силами, чтобы выйти.
Отмечается, что Яценюка под руки вели ко входной двери, а его охранник также был в маске.
Причину пребывания экс-премьера в клинике назвала его пресс-секретарь Ольга Лаппо.
«Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу», — написала Лаппо на своей странице в Facebook.