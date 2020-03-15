Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили обессиленным у киевской клиники «Борис» - очевидцы сообщают, что у него на лице была медицинская маска. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило издание «Обозреватель»

По словам свидетелей, автомобиль Яценюка Toyota Sequoia подъехал к черному входу клиники. Экс-премьер находился на переднем сидении машины и долго собирался с силами, чтобы выйти.

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Причину пребывания экс-премьера в клинике назвала его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу», — написала Лаппо на своей странице в Facebook.