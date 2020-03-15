Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» закроется на 14 дней из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 марта, пресс-служба Луганской областной госадминистрации на странице в Facebook

Въезд на подконтрольную Украине территорию Луганской области ограничат с 16 марта. Попасть в Станицу Луганскую смогут лишь те, у кого есть постоянная регистрация на территории Украины.

«Пойти на такие жесткие меры заставляют обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем — ни одного случая заболевания COVID- 19 в области не зафиксировано», — прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

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Ранее стало известно, что Украина приняла решение не допускать на подконтрольную Киеву территорию жителей ЛНР и ДНР с признаками ОРВИ, а также без украинской прописки.