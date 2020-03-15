Въезд на подконтрольную Украине территорию Луганской области ограничат с 16 марта. Попасть в Станицу Луганскую смогут лишь те, у кого есть постоянная регистрация на территории Украины.
«Пойти на такие жесткие меры заставляют обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем — ни одного случая заболевания COVID- 19 в области не зафиксировано», — прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.
В облгосадминистрации также отметили, что люди, которые должны были отметиться в органах социальной защиты, могут не беспокоиться — срок верификации будет продлен. Пенсии и социальные выплаты прекращаться также не будут.
Ранее стало известно, что Украина приняла решение не допускать на подконтрольную Киеву территорию жителей ЛНР и ДНР с признаками ОРВИ, а также без украинской прописки.