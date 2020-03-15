«Уважаемые Софи и Джастин, пожалуйста, примите наши самые искренние слова поддержки в борьбе с болезнью. Мы желаем как можно быстрее выздороветь и вернуться к здоровому состоянию. Мы верим, что благодаря заботе и поддержке самых дорогих людей, все должно быть и будет лучше. Украина с вами! С пожеланиями скорейшего выздоровления, Владимир Зеленский и Елена Зеленская», — говорится в записке.
Ранее стало известно, что у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. У премьера симптомов нет, однако и он, и его супруга будут находиться на карантине 14 дней.
A ray of light across the ocean… Had a pleasure to deliver this warm note of support from President @Zelenskyy & #OlenaZelenska to PM @JustinTrudeau & #SophieTrudeau pic.twitter.com/iLkaDhbaSB— Andriy Shevchenko (@AShevch) March 14, 2020