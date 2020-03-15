Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская направили премьер-министру Канады Джастину Трюдо и его супруге, которая заразилась коронавирусом, записку с пожеланиями скорейшего выздоровления. Фото записки 15 марта на своей странице в Twitter опубликовал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко

«Уважаемые Софи и Джастин, пожалуйста, примите наши самые искренние слова поддержки в борьбе с болезнью. Мы желаем как можно быстрее выздороветь и вернуться к здоровому состоянию. Мы верим, что благодаря заботе и поддержке самых дорогих людей, все должно быть и будет лучше. Украина с вами! С пожеланиями скорейшего выздоровления, Владимир Зеленский и Елена Зеленская», — говорится в записке.

Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. У премьера симптомов нет, однако и он, и его супруга будут находиться на карантине 14 дней.

A ray of light across the ocean… Had a pleasure to deliver this warm note of support from President @Zelenskyy & #OlenaZelenska to PM @JustinTrudeau & #SophieTrudeau pic.twitter.com/iLkaDhbaSB — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 14, 2020

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