«Уважаемые Софи и Джастин, пожалуйста, примите наши самые искренние слова поддержки в борьбе с болезнью. Мы желаем как можно быстрее выздороветь и вернуться к здоровому состоянию. Мы верим, что благодаря заботе и поддержке самых дорогих людей, все должно быть и будет лучше. Украина с вами! С пожеланиями скорейшего выздоровления, Владимир Зеленский и Елена Зеленская», — говорится в записке.

Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след
Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Ранее стало известно, что у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. У премьера симптомов нет, однако и он, и его супруга будут находиться на карантине 14 дней. 