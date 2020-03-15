Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за рубежом украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну, на это у них есть два дня — 15 и 16 марта.
По данным издания, стоимость некоторых билетов увеличилась в несколько раз.
Так, из Тель-Авива в Киев сейчас можно улететь за 13 тысяч гривен (около 36,5 тыс. рублей). Ранее же долететь можно было бы за 6-7,5 тысяч гривен (от 18 до 21 тыс. гривен) — это стоимость билетов, которые могли бы быть доступны, если бы не закрытие границы, они видны на сайте.
Вернуться в Киев из Берлина 15 и 16 марта можно за 16 тысяч гривен (44,8 тыс. рублей), в то время как недоступные билеты на 17 и 18 марта стоят 3 тысячи гривен (8,5 тыс. рублей).
«Когда МАУ неизбежно попросит денег из государственного бюджета чтобы спастись от банкротства, я им припомню, что они уже достаточно нажились продавая билеты по заоблачным ценам украинском в последний возможный день их вылета домой», — написал на своей странице в Facebook депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий.