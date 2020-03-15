Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за рубежом украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну, на это у них есть два дня — 15 и 16 марта.

По данным издания, стоимость некоторых билетов увеличилась в несколько раз.

Так, из Тель-Авива в Киев сейчас можно улететь за 13 тысяч гривен (около 36,5 тыс. рублей). Ранее же долететь можно было бы за 6-7,5 тысяч гривен (от 18 до 21 тыс. гривен) — это стоимость билетов, которые могли бы быть доступны, если бы не закрытие границы, они видны на сайте.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу
Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Вернуться в Киев из Берлина 15 и 16 марта можно за 16 тысяч гривен (44,8 тыс. рублей), в то время как недоступные билеты на 17 и 18 марта стоят 3 тысячи гривен (8,5 тыс. рублей).

«Когда МАУ неизбежно попросит денег из государственного бюджета чтобы спастись от банкротства, я им припомню, что они уже достаточно нажились продавая билеты по заоблачным ценам украинском в последний возможный день их вылета домой», — написал на своей странице в Facebook депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий. 

 