Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) резко подняла цены на билеты накануне закрытия границы. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило издание «Страна»

Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за рубежом украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну, на это у них есть два дня — 15 и 16 марта.

По данным издания, стоимость некоторых билетов увеличилась в несколько раз.

Так, из Тель-Авива в Киев сейчас можно улететь за 13 тысяч гривен (около 36,5 тыс. рублей). Ранее же долететь можно было бы за 6-7,5 тысяч гривен (от 18 до 21 тыс. гривен) — это стоимость билетов, которые могли бы быть доступны, если бы не закрытие границы, они видны на сайте.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Когда МАУ неизбежно попросит денег из государственного бюджета чтобы спастись от банкротства, я им припомню, что они уже достаточно нажились продавая билеты по заоблачным ценам украинском в последний возможный день их вылета домой», — написал на своей странице в Facebook депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий.