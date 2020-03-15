Экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей прибыл в Киев из Испании, где находился на элитном курорте, за один день до закрытия границы. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило издание «Страна»

Журналисты встретили Порошенко у Зала официальных делегаций в Борисполе. На вопросы лидер «Европейской солидарности» не ответил, а лишь сел в автомобиль и уехал. В издании отметили, что сын Порошенко, Михаил, был в маске.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

На Украину Порошенко прибыл на чартерном самолете бизнес-класса, который, по данным журналистов, обошелся ему в 28 тысяч евро. С пересадкой во Франкфурте 8 марта он отправился в Испанию, где отдыхал на фешенебельном spa-курорте. Отдыхать Порошенко планировал две недели, однако планы нарушило закрытие украинской границы.

По данным ВОЗ, в Испании в настоящий момент зарегистрировано 5 753 случая заболевания коронавирусом.

Украина с 17 марта на две недели закрывает границу для иностранцев. Находящимся за границей украинцам рекомендовано как можно скорее вернуться в страну.