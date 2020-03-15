Хотя многие в Израиле считают, что премьер-министр Биньямина Нетаньяху должен покинуть свой пост, он по-прежнему остается сильной политической фигурой. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал израильский политолог Александр Цинкер

Второй срок Нетаньяху на посту главы правительства длится уже более 13 лет. При этом фамилия премьер-министра фигурирует в трех уголовных делах.

«Нетаньяху — харизматичная, довольно сильная политическая фигура, и помимо всего прочего он «человек СМИ», он очень хорошо держит себя на выступлениях, он умеет говорить и заставляет слушать. Это личность, которая притягивает к себе. Более того, он очень силен во внешней политике. И даже те противники, которые сегодня выступают против него, говорят, что мы хотели бы иметь такого министра иностранных дел, учитывая его связи и авторитет», — рассказал политолог.

Чтобы выйти из политического тупика, нужны переговоры — политолог Цинкер из Израиля специально для Украина.ру © Facebook, Александр Цинкер

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