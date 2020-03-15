Второй срок Нетаньяху на посту главы правительства длится уже более 13 лет. При этом фамилия премьер-министра фигурирует в трех уголовных делах.
«Нетаньяху — харизматичная, довольно сильная политическая фигура, и помимо всего прочего он «человек СМИ», он очень хорошо держит себя на выступлениях, он умеет говорить и заставляет слушать. Это личность, которая притягивает к себе. Более того, он очень силен во внешней политике. И даже те противники, которые сегодня выступают против него, говорят, что мы хотели бы иметь такого министра иностранных дел, учитывая его связи и авторитет», — рассказал политолог.
На недавних парламентских выборах партия Нетаньяху «Ликуд» одержала победу, получив 36 мест в Кнессете из 120. Это самый высокий результат партии за последние 17 лет.
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