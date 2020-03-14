Граждан Украины из итальянского Тревизо заберет спецрейс в воскресенье, 15 марта. Об этом 14 марта сообщил на брифинге по результатам внеочередного заседания Кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает РИА Новости

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал прислать за ними самолет.

«В любом случае, украинское правительство будет обеспечивать эвакуацию граждан. Так, например, у нас на завтра запланирован тоже спецрейс из города Тревизо, Италия», сказал Криклий.

По словам Кулебы на борту самолета есть еще 100 мест, поэтому вернуться на родину могут и другие граждане Украины, которые находятся в северной Италии.