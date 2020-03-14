Как сообщалось ранее, автобусы с украинцами заблокировали на границе между Италией и Словенией. Словенские пограничники отказались пропускать граждан Украины, прибывших из охваченной эпидемией Италии.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал прислать за ними самолет.
«В любом случае, украинское правительство будет обеспечивать эвакуацию граждан. Так, например, у нас на завтра запланирован тоже спецрейс из города Тревизо, Италия», сказал Криклий.
По словам Кулебы на борту самолета есть еще 100 мест, поэтому вернуться на родину могут и другие граждане Украины, которые находятся в северной Италии.