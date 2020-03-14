Серенко: Вывод американских войск из Афганистана — предвыборный трюк Трампа
Серенко: Вывод американских войск из Афганистана — предвыборный трюк Трампа
© предоставлено Андреем Серенко
В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали документ, который предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев.

По словам собеседника издания, США находятся в острой предвыборной ситуации, чем объясняются многие действия администрации президента.

«Дональд Трамп обещал в ходе предыдущих выборов завершить войну в Афганистане. И сегодня Трамп, который принял решение идти на второй срок, намерен продемонстрировать избирателям верность данному им слову. Честно говоря, я не вижу никакой другой реальной причины столь форсированного, непростого и длительного переговорного марафона с талибами», — объяснил политолог.

Андрей Серенко добавил, что это решение готовилось в спешке, а в подписанном соглашении много существенных уступок со стороны американцев.

*Деятельность организации запрещена в РФ

Полностью интервью можно прочитать здесь

 