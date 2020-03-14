В Житомирской области, где от коронавируса уже умерла одна пенсионерка, обоснованные опасения по поводу здоровья остаются еще относительно двух местных жителей.
«Мы вчера в нескольких подозрениях выставили диагноз грипп. Два человека еще под подозрением, из Андрушевки и из Бердичева. Вчера мы их обследовали на грипп. Подозрение не подтвердилось, дальше будем проверять на коронавирус. Всех с кем они контакували поместили н обсервацию», — приводит слова Зиновия Парамонова издание.
Медик отметил, что ситуация с коронавирусом в Радомышле, Житомирской области находится под полным контролем, а людей, которые контактировали с погибшей уже изолировали.
Ранее, с подозрением на заражение коронавирусом в Черновицкой области были госпитализированы еще четыре человека. Среди них — недавно побывавший в Италии украинец.