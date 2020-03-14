Директор Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Зиновий Парамонов заявил, что в Житомирской области, где вчера от коронавируса умерла жительница Радомышля, заражение опасной инфекцией Covid-19 подозревают еще у двоих людей. Об этом 14 марта сообщил сайт ТСН

В Житомирской области, где от коронавируса уже умерла одна пенсионерка, обоснованные опасения по поводу здоровья остаются еще относительно двух местных жителей.

«Мы вчера в нескольких подозрениях выставили диагноз грипп. Два человека еще под подозрением, из Андрушевки и из Бердичева. Вчера мы их обследовали на грипп. Подозрение не подтвердилось, дальше будем проверять на коронавирус. Всех с кем они контакували поместили н обсервацию», — приводит слова Зиновия Парамонова издание.

Короновирус и Украина: почему Киеву нечего бояться © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее, с подозрением на заражение коронавирусом в Черновицкой области были госпитализированы еще четыре человека. Среди них — недавно побывавший в Италии украинец.