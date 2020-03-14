В Черновецкой области Украины сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Накануне, 13 мартаместные жители, мать и ее двое детей накануне были госпитализированы с повышенной температурой. Все они контактировали с госпитализированных ранее человеком, прибывшим недавно из Италии.
Учитывая рост числа зараженных, медицинским учреждениям срочно нужны были экспресс-тесты для выявления коронавируса.
«Экспресс-тесты на выявление коронавирус уже в Черновцах», — рассказали представители ОГА на официальной странице в соцсести Facebook.
Ранее в Черновицкой области в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничительные меры будут действовать в области с 14 марта по 3 апреля.
Местная власть предписала ограничеть работу супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме того будет ограничено движение маршрутных автобусов по территории области.