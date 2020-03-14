В Черновицкую область прибыла партия экспресс-тестов для выявления заражения коронавирусом COVID-19. Об этом 14 марта сообщила на своей странице в соцети Facebook Черновицкая облгосадминистрация

В Черновецкой области Украины сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Накануне, 13 мартаместные жители, мать и ее двое детей накануне были госпитализированы с повышенной температурой. Все они контактировали с госпитализированных ранее человеком, прибывшим недавно из Италии.

Учитывая рост числа зараженных, медицинским учреждениям срочно нужны были экспресс-тесты для выявления коронавируса.

«Экспресс-тесты на выявление коронавирус уже в Черновцах», — рассказали представители ОГА на официальной странице в соцсести Facebook.

Короновирус и Украина: почему Киеву нечего бояться © РИА Новости, Нина Зотина

Местная власть предписала ограничеть работу супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме того будет ограничено движение маршрутных автобусов по территории области.