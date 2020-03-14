Жертвами коронавирусной инфекции станут все люди пенсионного возраста. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения 13 марта заявил новый глава Минздрава Украины Илья Емец

По его словам COVID-19 не поражает детей, а только пожилых.

«Между прочим, этот вирус детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры, если это будет», — рассказал министр здравоохранения.

Однако позднее Емец извинился и объяснил свои слова.

«Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов», — говорится в сообщении Минздрава Украины.

Илья Емец. Биографическая справка © Cardio ua / wikimedia

В пятницу, 13 марта. Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.

Жертвой пандемии стала 71-летняя пенсионерка, жительница Житомирской области.