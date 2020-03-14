По его словам COVID-19 не поражает детей, а только пожилых.
«Между прочим, этот вирус детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры, если это будет», — рассказал министр здравоохранения.
Однако позднее Емец извинился и объяснил свои слова.
«Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов», — говорится в сообщении Минздрава Украины.
Украинцев глава ведомства призвал обеспечит своих пожилых родственников всем необходимым, чтобы они меньше бывали в общественных местах.
В пятницу, 13 марта. Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Жертвой пандемии стала 71-летняя пенсионерка, жительница Житомирской области.